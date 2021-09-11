«إم جي ZS» الأكثر مبيعا من سيارات «كروس أوفر» منذ بداية 2021

اعتلت سيارة «إم جي ZS» الكروس أوفر، قائمة السيارات الكروس أوفر الصغيرة الأكثر مبيعا داخل السوق المحلية، خلال العام الجاري 2021، حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك»، بنسبة وصلت إلى 42% بعدد 2908 وحدة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قائمة أسعار طراز «أم جي ZS موديل 2022» داخل السوق المحلي المصري، وأهم المواصفات والتجهيزات المتوفرة في السيارة الجديدة، حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية MG.

قائمة أسعار MG ZS موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الكروس أوفر، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 265 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 280 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 298 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 119 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4314 ملم الطول، 1809 ملم العرض، 1624 ملم الارتفاع، 2585 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 495 لتر.

وسائل أمان بالسيارة: وسائد هوائية وفرامل مانعة للانغلاق

كما تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا، ومكيف هواء مانيوال، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث».