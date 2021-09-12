لاتهامه بالتزوير.. تجديد حبس مدير أكاديمية وموقع إخباري 15 يوما بالأقصر

قررت النيابة العامة، تجديد حبس مدير موقع إخباري وأكاديمية بمحافظة الأقصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لارتكابه عدة وقائع تزوير، في أختام منسوبة لجهات ومعاهد حكومية.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على صاحب أكاديمية وموقع إخباري كائن بمدينة الأقصر، عقب ورود تحريات، تُفيد بقيام المدعو بأعمال تزوير شهادات وكارنيهات نُسب صدورها وأختامها لمعاهد وكذلك جامعات حكومية، فضلًا عن ضبط عدد من الأختام المزورة.

ورود تحريات بتنفيذ صاحب أكاديمية وموقع إخباري أعمال تزوير

وردت معلومات لمديرية أمن الأقصر، من متضررين تفيد بقيام أكاديمية خاصة بمدينة الأقصر، باستخراج شهادات تُعادل الشهادات الجامعية الحكومية، وأخرى منسوبة لجامعة هارفارد، للدراسين في مقابل مبلغ 6 آلاف في العام، فضلًا عن الحصول على مبلغ بقيمة 2000 جنيه رسوم استخراج للعمل كمراسل صحفي.

وحينما بحثوا عنها، تأكدوا أن الأكاديمية غير مرخصة، وتمنح شهادات مزورة، متهمين صاحبها المدعو «و. م. م»، صاحب أكاديمية ومعهد وجريدة «ا. خ»، حاصل على بكالوريوس إعلام، بالنصب والتزوير في شهادات والكارنيهات والأختام.

وبإجراء التحريات وصدور إذن من النيابة، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل إقامة المتهم ومقر عمله، وجرى ضبطه، وعثر على عدد من المضبوطات الأخرى.

ضبط محررات رسمية مُزورة

وبتفتيش المقر، عُثر على جهاز كمبيوتر، وعدد من الكشوفات مُدون بها أسماء الطلاب والمبالغ المحصلة من معهد «هارفست» للصحافة والإعلام، العديد من الكارنيهات الخاصة بالدارسين، وشهادات منسوبة لجامعة جنوب الوادي، تحمل أسماء بعض الأشخاص، وصور ضوئية مصدقة صادرة من مديرية التربية والتعليم وبها أختام يُشتبه في كونها مُقلدة وغير حقيقية.

كما عُثر داخل المقر، على شهادات اجتياز الدورة التدريبية للصحافة والإعلام، غير مدون بها أي بيانات، وكذلك إستمارات تعليم دولي غير مدون بها أي بيانات، وجرى ضبط صور ضوئية منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات، فضلًا عن شهادات تقدير، تحمل اسم الجريدة، وشهادات منسوبة لمعهد هارفارد للعلوم والتكنولوجيا.

المتهم يقر بارتكاب الواقعة

بمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بارتكاب الواقعة، وجار استخراج التراخيص اللازمة للأكاديمية، كما أنه يعقد دورات تعليمية للطلاب بمقابل مادي، ومنح شهادات خاصة تُعادل الجامعات الحكومية، وأخرى منسوبة لجامعة هارفارد، وإثر ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام، ثم تجديد الحبس 15يومًا على ذمة التحقيقات.