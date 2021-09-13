القصة الكاملة للعثور على جثة امرأة حامل بكرداسة: مجهولة وعلى جسمها وشم

جثة لسيدة حامل في الشهور الأولى، متأثرة بإصابات بالغة بالرأس نتيجة التعدي عليها بآلة حادة، تم العثور عليها في شوارع إحدى المناطق الخالية من السكان بكرداسة، مما أثار الفزع والرعب في نفوس أهالي المنطقة الذين استيقظوا على الواقعة، مما دفع البعض منهم لإبلاغ قسم الشرطة، وعلى الفور تم إرسال فريق من المباحث للتأكد من الواقعة، وفحصها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بالتشريح، وكلفت الأجهزة الأمنية بكشف غموض الواقعة.

جثة ملقاة في الشارع

حاولت أجهز الأمن كشف ملابسات تلك الجريمة من خلال الاستماع لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة الملقاة بأحد الشوارع، حيث أخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرت التحقيقات، وعلى الفور استمعت النيابة لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات مقتلها.

المتهم تخلص من الجثة وهرب

وبعد إجراء الفحص والتحريات، كشفت التحريات الأولية، أن المجني عليها تم قتلها بمكان آخر غير الذي تم العثور عليها فيه، ومن ثم تم نقلها لمكان العثور عليها في محاولة للتخلص من آثار الجريمة، بعد أن تبين أن المكان الذي تم العثور فيه على الضحية خالِ تمامًا من السكان، الأمر الذي شجع المتهم على الهرب بعد ارتكاب جريمته.

وشم على جسد الجثة

وأمرت مديرية أمن الجيزة بتشكيل فريق بحثي لكشف غموض الواقعة وهوية المجني عليها، وأوضحت التحريات أن الضحية تم نقلها لمكان آخر غير الذي تم قتل المجني عليه فيه، وبعد مناظرة الجثة من قبل رجال الأمن، تبين وجود إصابات بالرأس، نتيجة التعدي عليها بآلة حادة، بالإضافة إلى العثور على وشم على جسد الضحية، كما تبين أنها حامل.

الكشف عن هوية الجثة

وعلى الفور أمرت النيابة العامة بنقل جثمان السيدة إلى المشرحة وعرضها على الطب الشرعي ولتشريحها لبيان أسباب الوفاة، بالإضافة إلى فحص المسجلين خطر من قبل رجال المباحث، وتوزيع نشرة أوصاف المجني عليها على أقسام الشرطة، لكشف هويتها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.