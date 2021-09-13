محافظ القاهرة يناقش استعدادات الأجهزة لموسم الأمطار والسيول

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مؤكدا ضرورة ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبا لوقوع أزمات، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ القاهرة لبحث استعدادات العاصمة للتعامل مع موسم الأمطار القادم وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ومسؤولو شركات المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة والكهرباء والصحة والمرور والمرافق والحماية المدنية والتضامن والتنفيذيون بالمحافظة.

محافظ القاهرة: تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار ورفع كفاءة الشفاطات

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها 20452 بالوعة منها 2146 حديثة، والتأكد من صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها.

محافظ القاهرة: تطهير مخرات السيول ومتابعتها دوريا

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات «حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو» والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها، والتنسيق مع مسؤولي الإنارة المركزية ومسؤولي الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام .

وشدد محافظ القاهرة علي تكثيف حملات النظافة على مستوى الأحياء مع رفع القمامة و المخلفات بالقرب من بالوعات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، ومعاونة عمال النظافة لشركة الصرف الصحي في كسح تجمعات المياه التي لا تحتاج للشفاطات.

وأشار محافظ القاهرة إلى تواجد ما يقارب 12 ألف عامل نظافة يوميًا من الهيئة والشركات بالشارع حاليًا، وهو ما يمكن أن يسهم بشكل كبير في التعامل مع تراكمات المياه مشددًا على ضرورة توافر الأدوات المساعدة لهم للقيام بعمليات كسح المياه.