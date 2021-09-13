انطلاق 20 رحلة بالون طائر في سماء البر الغربي بالأقصر

ارتفع عدد رحلات البالون الطائر في سماء الغربي بمحافظة الأقصر، صباح اليوم، الإثنين، إلى 20 رحلة، لمشاهدة المظاهر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية وسط حالة من السعادة بين السيُاح من مختلف الجنسيات.

20 رحلة بالون طائر تُحلق في سماء الأقصر

وبحسب مصدر بشركات البالون، بلغ عدد السيُاح على متن رحلات البالون الـ 20، اليوم، نحو 350 سائحا وسائحة، جاءوا إلى مصر لزيارة المعالم الأثرية خاصة داخل محافظة الأقصر السياحية، وزيارة معابد البرين الغربي والشرقي، والقيام بجولات سياحية متنوعة داخل المحافظة السياحية وزيارة جميع معالمها الأثرية والسياحية.

وجاءت الرحلات وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتأمين الأفواج السياحية أثناء القيام برحلات البالون وبعد الانتهاء منها والتوجه إلى مقر الإقامة، فضلًا عن تأمين جميع زياراتهم داخل المناطق السياحية بمحافظة الأقصر وسط المعابد والمتاحف.

إجراءات احترازية أثناء رحلات البالون

ووفقا لوزارة الصحة والسكان، هناك تشديدات وإجراءات احترازية شديدة أثناء الرحلات، تنفيذًا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وغيرها من الإجراءات التي يجب الالتزام بها أثناء القيام برحلات البالون الطائر للاستمتاع بهذه الرحلات.

وتستقبل محافظة الأقصر، عددًا من رحلات الشارتر هذه الأيام من اسبانيا أو فرنسا، وسط تشديدات أمنية من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة، في ظل محاولات وزارة السياحة المصرية جذب المزيد من الرحلات والسيُاح إلى مصر.