ارتفاع عدد السياح داخل المعالم الأثرية بالأقصر اليوم «صور»

ارتفع عدد السيُاح داخل محافظة الأقصر، اليوم، في إطار جولاتهم السياحية لزيارة المعالم الأثرية المتنوعة في المحافظة، وزيارة أهم معالمها، من معابد ومتاحف في البحرين الغربي والشرقي، حيث يفصل بينهما نهر النيل، وسط حالة من الانبهار بالحضارة الفرعونية والمصري القديم، وتاريخه الذي تخطى آلاف السنين، وسط إجراءت أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية لتأمين رحلات السيُاح، مع الالتزام بالتباعد الإجتماعي، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

إجراءات احترازية خلال زيارات السيُاح

وزار معبد الكرنك، في مواعيد العمل الرسمية بداية من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مئات السائحين من مختلف الجنسيات منها «الفرنسية، الجنسية الأوكرانية، الجنسية الإسبانية، الروسية»، جاءوا لمحافظة الأقصر لمشاهدة المعالم الأثرية والحضارية في المعابد والمتاحف الأثرية.

وجاءت زيارة السيُاح لمحافظة الأقصر، وسط إجراءات احترازية مشددة من وزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، التي تضمنت التباعد الاجتماعي والالتزام بالمسافات بين السيُاح، مع ارتداء الماسكات الطبية الواقية بشكل دوري، خلال رحلاتهم داخل المحافظة السياحية، والالتزام بعمليات التعقيم بشكل مستمر في مختلف المناطق داخل المحافظة.

استمرار تسيير رحلات الشارتر الإسباني والفرنسي

وخلال هذه الفترة، تستقبل محافظة الأقصر، عدد من رحلات الشارتر الإسباني والفرنسي، عبر مطار الأقصر الدولي، ومن خلال شركتي مصر للطيران وفلاي ايجيبت للسياحة، على أن تستمر الرحلات بشكل أسبوعي في الوصول للمحافظة السياحية وبشكل دوري منتظم من خلال شركات السياحة مباشرة لمحافظة الأقصر، لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف داخل المحافظة، مع القيام بجولات بالحنطور داخل شوارع المحافظة وميادينها، وهو أحد أهم المظاهر الخاصة بمحافظة الأقصر.

وتستمر جولات السيُاح داخل المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن الأقصر، في عمليات تأمين الأفواج خلال رحلاتهم داخل المحافظة.