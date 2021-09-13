وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومي لتأهيل الترع بالمنيا

وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لمحافظة المنيا، مساء أمس، حيث التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك في إطار جولته الميدانية لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.

تكريم 16 مهندسا

وشهد اللقاء تكريم «عبد العاطي» و«القاضي» لـ16 مهندسا بوزارة الري من المشرفين على أعمال تأهيل الترع بمحافظة المنيا، وذلك نظراً للمجهود المتميز الذي بذله العاملون بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا خلال الأشهر الماضية في تأهيل الترع بمعدلات سريعة وبأعلى درجة من الكفاءة.

وذكر «عبدالعاطي»، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا تعد من أبرز الإدارات التي تشارك في مبادرة «حياة كريمة» من خلال تأهيل الترع بنطاق محافظة المنيا.

وأضاف وزير الري أن تكريم العاملين في هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لإنهاء تنفيذ الأعمال بمعدلات إنجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة، نظراً لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وتوصيل مياه الري بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين، بخلاف المردود البيئي والحضاري والجمالي للمشروع.