«المرحوم» المتهم في هتك عرض طفلة الدقهلية.. جدل جديد بسبب صورة

خلفت واقعة اغتصاب طفلة في الدقهلية على يد إمام مسجد، أثناء تحفيظ القرآن الكريم لها في منزله، الكثير من المشاكل، لأشخاص لا ذنب لهم فيما حدث، مثل نشر صورة أحد الأشخاص المتوفين على أنه هو الشيخ المتهم، ومحاولة إلصاق تهم لدار تحفيظ القرآن الكريم بالقرية، وغيرها من المشاكل والأزمات الكثيرة إثر فضح الطفلة لشيخها الذي كان يعلمها كتاب الله.

«دار القرآن» لا علاقة لها بالواقعة

وقال الدكتور محمد سرور النجار، دكتوراه عقيدة وفلسفة دار العلوم جامعة القاهرة، أحد أبناء القرية: «أنا ودار تحفيظ القرآن لا علاقة لنا بالموضوع من قريب أو بعيد، وأنا أتبرأ من الفعل وصاحبه إن ثبت عليه بحكم قضائي، ولا علاقة لي بالقضية لأنها ما زالت قيد التحقيق، ونحن نحترم أحكام القضاء».

وأضاف سرور لـ«الوطن»: «أنا داعم من اللحظة الأولى للطفلة وأمها، كبنت من بناتي ولن أفرط في حقها، كما أنه ليس بيني وبين أحد من أهل القرية أي عداوة، إنما كلنا إخوة وأقارب، إلا أن بعض المغرضين من أصحاب المصالح خاضوا في عرضي بالباطل، وكذبوا علي، وأحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب بالطرق القانونية وعندي إثباتات على هؤلاء الناس، وأدعوا الله الهداية والتوفيق للجميع، وأن يجنبنا جميعًا الفتن ما ظهر منها وما بطن».

نشر صور متوفى على أنه المتهم

ونشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمتوفى تزعم أنه المتهم، إلا أن هذه الصور تبين أنها لشخص متوفى، كما نشروا صورًا أخرى لشخص من دار تحفيظ القرآن في القرية، وهذا أيضًا ليس صحيحًا.

وبدأت الواقعة عندما علمت والدة الطفلة بتعرض طفلتها الصغيرة «جنة، 10 سنوات» لهتك العرض على يد الشيخ الذي يحفظها القرآن الكريم في منزله، وتقدمت الأم ببلاغ إلى مركز شرطة طلخا، وبالقبض على المتهم حاول إنكار الواقعة، إلا أن تقرير الطب الشرعي أثبت الواقعة «لواطًا» فأمرت النيابة العامة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 10565 جنح طلخا لسنة 2021.