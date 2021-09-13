أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية.. اللحمةبـ65 والأرز 8 جنيهات

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، مشيرة إلى توحيد الأسعار على مستوى جميع الفروع بمختلف المحافظات والتي تبلغ 1300 فرع مجمع استهلاكي.

قائمة أسعار سلع التموين بالمجمعات الاستهلاكية

وتضع وزارة التموين قائمة بأسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بكل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية والتي يصل عددها ما يقرب من 1200 سلع غذائية متنوعة ما بين سلع طازجة مثال الخضروات والفواكه، وسلع غذائية معلبة، وسلع غير غذائية مثل المنظفات، وسلع مجمدة مثال اللحوم بكل أنواعها، فضلا عن الخضروات المجمدة والمحفوظة.

أسعار سلع التموين بالمجمعات الاستهلاكية.. اللحمة 65 جنيه

وأوضح محمد كمال، مدير مجمع عرابي الاستهلاكي التابع لشركة الأهرام للمجمعات الغذائية، إن أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية تشمل اللحوم المجمدة والتي تبدأ أسعاها من 65 جنيها لكيلو اللحم البرازيلي، فضلا عن توافر الدواجن المجمدة، والأسماك المجمدة، وجميع الخضروات المشكلة، وأيضا عدد كبير من اللحوم المصنعة.

أسعار سلع التموين في المجمعات الاستهلاكية في 1300 فرع

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها قائمة أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، كما ضخت الوزارة عدد 28 سلعة غذائية وغير غذائية في 30 ألف منفذ ولدى بدالي التموين، و6300 منفذ مشروع جمعيتي، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والتي يصل عددها إلى 1300 فرع مجمع استهلاكي.

وتشمل قائمة أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، سلع كثيرة منها: «الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الصلصة، الشاي، العدس، السمنة، مسحوق الغسيل العادي، مسحوق الغسيل الأتوماتيك، صابون غسيل، صابون تواليت، لبن جاف، فول معبأ، الدقيق، الخل، الملح، كيس سائل غسيل الأواني ومرقة الدجاج وصلصة الطماطم».