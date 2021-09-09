مصدر بالتموين: أسعار السلع التموينية في شهر سبتمبر 2021 لم تتغير

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قائمة أسعار السلع التموينية في شهر سبتمبر 2021، ثابتة ولم تتغير.

28 سلعة ضمن أسعار السلع التموينية في شهر سبتمبر 2021

وحددت وزارة التموين أسعار السلع التموينية في شهر سبتمبر 2021، والتي تستمر حتى الآن في صرفها للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين، والتي تصل إلى 28 سلعة تموينية.

وتشمل أسعار السلع التموينية في شهر سبتمبر 2021، السلع الأساسية من بينهم السكر والأرز والزيت والمكرونة بالإضافة إلى باقي قائمة أسعار سلع التموين.

ما هي أسعار السلع التموينية في شهر سبتمبر 2021؟

سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

مسلى صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

صابون غسيل 2.25 جنيه.

صابون تواليت 5.50 جنيه.

لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

زيت خليط 800 مللي 17 جنيها.

زيت خليط 1 كجم 21 جنيها.

مكرونة 1 كجم 8 جنيهات.

مكرونة 500 جم 4 جنيهات.

دقيق معبأ 1 كجم 7 جنيهات.

علبة كبريت 1 جنيه.

كيس ملح 1 جنيه.

بار حلاوة طحينية 2 جنيه.

ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

ويحصل 64 مليون مواطن مقيد على منظومة الدعم التمويني شهريا على هذه السلع من خلال صرفها بالبطاقة التموينية، كما أن عدد أفراد البطاقة هو الذي يحدد حصة كل بطاقة من السلع التموينية.

فيما يستحق الخبز المدعم في مصر عدد 72 مليون مواطن، يحصل كل مواطن منهم على حصة 5 أرغفة يوميا ببطاقة التموين بواقع 150 رغيفا في الشهر.