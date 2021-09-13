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محمود مسلم

 تنفيذ 11 قرار سحب وإزالة لمخالفات تغيير نشاط سكني بحدائق أكتوبر

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الوطن
01:40 م | الإثنين 13 سبتمبر 2021
مبان مخالفة

مبان مخالفة

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في بيان له، إن الجهاز شن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير لتنفيذ قرارات الإزالة والسحب لوحدات مخالفة للنشاط بالمدينة، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 11 قرار سحب وإزالة مخالفات  لوحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري بمنطقة ابني بيتك 2 «الصفوة»، وأصبحت الوحدات في حوزة الجهاز.

رئيس الجهاز يطالب المواطنين بسرعة إزالة مخالفاتهم

وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر المواطنين بسرعة إزالة مخالفاتهم حتى لا تُتخذ إجراءات قانونية ضدهم، مؤكداً استمرار الحملات في كافة المناطق بالمدينة، وخاصة بمنطقة أبناء الجيزة، نظراً لصدور قرارات سحب لعدد كبير من الوحدات السكنية التي قامت بتغيير النشاط من سكني لتجاري.

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