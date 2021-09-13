دورات تدريبية لـ58 من طلاب بيطري وزراعة وعلوم بالمنوفية

حضر 58 متدربا ومتدربة من كليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم، الدورات التدريبية التي عقدت بمعهد صحة الحيوان، التابع لوزارة الزراعة بمدينة شبين الكوم.

أكد د. ممتاز شاهين مدير المعهد، في تصريحات له، إقامة ثلاث دورات تدريبية الأولى فى الفترة من الأحد 22 أغسطس إلى الخميس 26 أغسطس 2021 تحت عنوان «التشخيص البكتريولوجى لمعمل متخصص لأمراض الدواجن» والثانية فى الفترة من الأحد 29 أغسطس إلى الخميس 2 سبتمبر 2021 تحت عنوان «تطبيق نظام الحاسب فى المنشأت الغذائيه» والثالثة فى الفترة من الأحد 5 سبتمبر إلى الثلاثاء 8 سبتمبر تحت عنوان «إدارة وانشاء عيادة بيطرية لتشخيص أمراض الدواجن».

دورات لتنمية مهارت وتجهيز الكوادر البشرية

أوضح أن هذه الدورات تمت في إطار تنفيذ تكليفات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بتفعيل الدور التدريبى والتوعوى والارشادى والمجتمعى لمعامل وزارة الزراعة لبناء قدرات وتنمية مهارت وتجهيز الكوادر البشرية من الطلبة وحديثى التخرج من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطرى وتجهيزهم لمواجهة تحديات سوق العمل والمشاكل الحقلية، وبرعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالاستمرار فى النشاط لما له من مردود على المنظومة البحثية والاثر الإنمائى على المجتمع .

وأشار إلى إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19، خلال مدة الدورة التي استمرت على مدار الشهر الماضى.

‏ أوضح أن تلك الدورات التدريبية التى تعقد بالمعهد وفروعه تعمل على توفير بيئة مُناسِبَة لاكتسابِ المهارات والخبراتِ على يد مُدرّبين متخصصين من خلال خطة علمية بحثية منهجية لبناء العنصر البشرى وأن تلك الدورات العلميه لتدريب الطلبة وحديثى التخرج للعمل بأيديهم لصقل مهاراتهم العملية وبناء قدراتهم للمنافسة فى سوق العمل الذى يحتاجُ إلى الكَفاءةِ والمَهارَة والقدرةِ على مواكبةِ الحياةِ وفى ختام الدورة وجه شاهين الشكر للسادة المدربين وطالبهم بالمزيد من العمل لأنجاح الدور الخدمى والتوعوى الذى يقوم به معهد بحوث الصحة الحيوانية وفروعه المختلفة لخدمة مصرنا الحبيبة. واشار إلى أن هذه الدورات تساهم في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى العلمى والثقافى؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع الباحثين، وتعليمهم المهارات الجديدة، لتطوير مهاراتهم الفرديه.

وأكد د. عصام كامل مدير مركز التدريب على أهميه تلك الدورات التي تتيح للمتدربين فرصه التناقش والتحاور والاطلاع على خبرات الزملاء بالمعامل والتواصل معهم لمعرفة المعوقات التى توجههم والعمل على حلها وأضاف أن هناك سلسلة من الدورات فى هذا المجال سيتم تنفيذها فى جميع محافظات مصر

أشاد المتدربون بتلك الدورات التى تم افتتاحها وختامها باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس عبر المنصة الالكترونية لمركز التدريب والتعلم والاستشارات بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة فى تلك الدورات لتجهيزهم للعمل فى مراكز تجميع الألبان أو مزارع الدواجن.