ضبط تشكيلين عصابيين بعد تنفيذ 23 عملية سرقة منزل بالجيزة والدقهلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية من داخل مسكنها.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم تروسيكل «بدون لوحات معدنية»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن وارتكابهم 7 وقائع مماثلة بدائرة القسم، وجرى بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم «سـيئي النية» وهم 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجرى ضبطهم وكافة المسروقات.

ضبط تشكيل عصابي بالجيزة لسرقة المساكن

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب «التسلق والكسر»، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة بنطاق دائرة القسم، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم «سـيئي النية» وهم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، وجرى ضبطهم والمسروقات.