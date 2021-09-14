تطهير 20 ألف بالوعة مياه أمطار استعدادا للشتاء بالقاهرة

بدأت أجهزة محافظة القاهرة اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والجهات الأخرى، للاستعداد لموسم الشتاء من خلال اتباع عدة خطوات، وفي مقدمتها تطهير بالوعات تصرف مياه الأمطار وعددها 20452 بالوعة بمختلف شوارع وميادين الأحياء، علاوة على رفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، والتنبيه على عمال النظافة باستمرار نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها، مع التركيز على المناطق التي تشهد وجود تجمعات للمياه فى حالة سقوط أمطار.

تطهير مخرات السيول

ومن خطوات الاستعداد لموسم الأمطار في الشتاء ومنها التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها واستمرار أعمال الصيانة، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بشأن تطهير مخرات السيول في حلوان والمعصرة والتبين وطره والمعادى و15 مايو لرفع أي مخلفات بها أولاً بأول والتأكد من استعداد تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها.

عزل أكشاك الكهرباء

وشددت محافظة القاهرة على مسؤولي الإنارة المركزية ومسؤولي الإنارة بالأحياء بمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام، بالإضافة إلى وضع خطة الانتشار للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه بالتنسيق بين الأحياء والصرف الصحي وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق، مع تركيز الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع.

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة وإزالة القمامة والمخلفات بالقرب من بالوعات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، واستمرار أعمال شركة الصرف الصحي في كسح تجمعات المياه التي لا تحتاج للشفاطات.