حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 14-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتمتع بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وهم رومانسيون جدّاً، وإحساسهم مرهف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتحمل أي معارضة وأن تقاوم ميلك للغضب.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

إذا كنت متزوجا، لا تبالغ في حساسيتك وتمردك على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.