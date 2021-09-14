أستاذ طب أطفال عن تطعيم الصغار بلقاحات كورونا: «كل شيء وارد»

علق الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، على اتجاه عدد من دول العالم لتطعيم الأطفال باللقاحات المضادة لوباء كورونا، وتوقعاته نحو إقدام مصر على تلك الخطوة مستقبلا، قائلا: «كل شيء وراد»، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت في الفترة الأخيرة بتطعيم الأطفال من سن 12 فيما أعلى، في حين أن هيئة التطعيمات والتحصينات بإنجلترا أصدرت توصيات من حوالي 10 أيام فقط، بأنها غير موافقة على تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما باللقاحات، وعللوا ذلك بأن إصابات كورونا لهذه الفئة العمرية لا تصل إلى درجة حرجة من الخطورة، والفائدة من تطعيم هذه الفئة العمرية قليلة جدا، مقارنة بتطعيم الفئات الأكبر.

أستاذ طب أطفال: اختلاف بين الدول في جدوى تطعيم الأطفال حتى الآن

وأوضح «البليدي»، خلال مداخلة عبر zoom، مساء الإثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن ذلك يعني بأن العالم لا يزال مختلفا على مسألة جدوى تطعيم الأطفال من عدمها، ولهذا نجد دولا أقدمت على تلك الخطوة ودول أخرى ما زالت لا ترغب في اتخاذها.

أستاذ طب أطفال: المدرس والطالب يجب أن يلتزما بالكمامة داخل الفصل

وحول النصائح التي يقدمها للأمهات مع عودة الطلاب إلى المدارس من جديد، أشار أستاذ طب الأطفال، إلى أن أهم ما في ذلك الشأن تطبيق التباعد الاجتماعي بقدر الإمكان، وبالتالي الفصل المدرسي الذي يضم 50 أو 60 طالبا سيكون أمرا ليس بالجيد في التعامل مع وباء كورونا، ويجب تقليل عدد الطلاب بكل الفصول.

ونبه بأن المدرسين والأطفال يجب أيضا أن يحرصوا على ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي، موضحا أن آخر التوصيات الأمريكية في هذا الشأن، بأن أي شخص فوق السنتين يجب أن يلتزم بارتداء الكمامة بالأماكن المنتشر بها وباء كورونا، كاشفا تعجبه من تلك التوصيات: «مش عارف الطفل اللي فوق السنتين بأيام وشهور ده هيلتزم بالكمامة إزاي أنا مش عارف».