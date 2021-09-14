 حملات نظافة ورفع الإشغالات بالأقصر استعدادا للموسم السياحي الشتوي (صور)

شهدت محافظة الأقصر، حملات نظافة ورفع الإشغالات والمخلفات الصلبة في الطريق السياحي والشوارع الرئيسية، خلال الفترة الأخيرة، في إطار استعداداتها للموسم السياحي الشتوي واستقبال العديد من السيُاح وسط توقعات بزيادة الوفود هذا العام عقب الحصول على اللقاح من قبل دولهم قبل القيام بجولاتهم السياحية وزيارة المعالم الأثرية داخل المحافظة.

محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، يصدر تعليمات بشكل دوري بتكثيف أعمال النظافة داخل المحافظة، فضلًا عن متابعة جميع أنواع المشروعات الخدمية الجارية في هذه الفترة بنطاق محافظة الأقصر.

تعليمات لـ جميع الإدارات بإزالة المخلفات والإشغالات

وبناءًا على تعليمات طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، تابعت الإدارات بشكل دوري جميع المشروعات الخدمية، سواء مشروع تبطين الترع في نطاق محافظة الأقصر، فضلا عن أعمال إزالة جميع المخلفات والأتربة من عدة مناطق بالمحافظة أو المخلفات على أسطح المنازل، بهدف المحافظة على المظهر العام والحضاري للمحافظة السياحية.

استمرار تبطين الترع بالأقصر

وضمن المشروعات التي يتم تنفيذها داخل محافظة الأقصر، مشروع تبطين ترعة «جانبية الشرقية»، في الكرنك، حيث تجري أعمال كسح المياه وتجهيز الترعة للصب، كما يتضمن المشروع أعمال تبطين فرع واحد من الترعة، وصب البلاط وأعمال نجارة.

أعمال تجميل وتطوير بمدينة الأقصر

وضمن الأعمال الأخرى التي يتابعها مجلس مدينة الأقصر، أعمال التجميل والتطوير في مناطق «حي المطار، ومنطقة وسط وشرق»، من خلال إزالة المخلفات والقضاء على المناظر العشوائية، سواء كان ذلك في الشوارع الرئيسية والميادين أو حتى على طريق الكباش وفي النجوع، مع إزالة جميع الإشغالات في هذه المناطق.

.