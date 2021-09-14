مسؤول أممي: زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بمصر لـ72 سنة في 2019

قال آكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنَّ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 سنة في عام 2010 إلى 72 سنة في عام 2019، كما يستفيد الأطفال بـ4 سنوات إضافية في المدرسة في المدرسة أكثر مما كان عليه الوضع منذ 3 عقود.

التنمية البشرية تراجعت عالميا لأول مرة منذ عام 1990 بسبب كورونا

وأضاف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال رسالة مسجلة بفاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ «التحديات والفرص التي يواجهها مجتمعنا الدولي في منعطف مهم من تاريخه وفي جميع أنحاء العالم، ارتفعت معدلات الفقر وزاد عدم المساواة جراء جائحة كورونا وهو ما أدى إلى تراجع التنمية البشرية عالميا لأول مرة من عام 1990».

مصر استطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بسبب تبنيها لإصلاحات جزئية

وتابع «شتاينر»: «هذه الحقائق القاسية تواجهها مصر مثل أي دولة في العالم، واستطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بسبب تبنيها لإصلاحات جزئية، كما أن مصر تستيجب على نحو استباقي للأزمة التي نواجهها جميعا في مجالات المناخ والبيئة الطبيعية، إذ أنشأت في عام 2019 المجلس الوطني لتغيير المناخ ونفخر في برنامج الأمم المتحدة الانمائي بدعم تلك الجهود الحاسمة».