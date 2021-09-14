شروط الحصول على الشقق الفاخرة «سكن لكل المصريين 2».. بفائدة 3% وقسط 1300 جنيه

للأسبوع الرابع على التوالي، تشهد مكاتب البريد، كثافة على سحب كراسات شروط الحصول على شقق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين 2»، بفائدة 3%، ويتم سداد مقدمات جدية الحجز وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم تمويل العقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، والتى سيتم إغلاق التقديم لها يوم 29 سبتمبر الجاري.

وجاء في كراسة الشروط الخاصة بشقق متوسط الدخل، والتي حصلت «الوطن»، على نسخة منها، والتي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح وحدات كاملة التشطيب 3 غرف وصالة، من المقرر تسليمها خلال 3 سنوات، ومنها شقق جاهزة على التسليم الفوري.

أماكن الشقق

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، أماكن الشقق التي يتمّ طرحها في مدن (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر بأسوان ، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة بمحافظة البحر الأحمر البداري بمحافظة أسيوط، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2.

سعر الشقة

وجاء فى كراسة الشروط أن صندوق الإسكان الاجتماعي، أكد في بنود الحصول على الشقة، أن أسعار الشقق التي تمّ طرحها تبدأ من 950 ألف جنيه.

طرق السداد

وجاء في كراسة الشروط أنه سيتمّ سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022، تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3% متناقصة سنويا.

شروط التقديم للشقة

وجاء فى كراسات الشروط، أنَّه فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتم التعامل وفقاً لها، للعملاء من متوسطي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا، و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه، ومن ضمن الشروط لا يمكن لأحد الاستفادة من المبادرة، سبق له الحصول على شقق أو أرض أي كان نوعها، قبل انطلاق المبادرة الرئاسية.