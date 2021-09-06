ضبط 27 مخالفة إشغالات في حملة لشرطة المرافق بالأقصر

شنت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة، اليوم الاثنين، استهدفت عدة مناطق بمركز ومدينة الأقصر، تحت إشراف اللواء محمد الصاوي، مساعد مدير أمن الأقصر، وبمشاركة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق، أسفرت عن رفع عدد من حالات الإشغالات والمخالفات داخل الطرق والميادين، بحضور كل من النقيب عبد الله سلطان، والنقيب أيمن اسماعيل، بالتعاون مع مسؤولي رفع الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

حملات موسعة تنفيذاً لتعليمات محافظ الأقصر

جاءت الحملة الموسعة بناءً على تعليمات محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، واللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، والتي تتضمن تكثيف مجهودات إدارة شرطة المرافق داخل محافظة الأقصر، بشكل دوري، لإزالة جميع الإشغالات وحالات التعدي على الطرق الرئيسية وكذلك الميادين والطرق الجانبية، ومتابعة جميع المقاهي والمطاعم في مراكز المحافظة، والتأكيد على ضرورة تحقيق الانضباط العام في الشارع.

تحرير 27 مخالفة محضر إشغال طريق

أسفرت الحملات، التي قادتها إدارة شرطة المرافق في محافظة الأقصر، عن تحرير عدد 27 محضر مخالفة إشغال طريق، بالإضافة إلى 8 محاضر ومخالفات نظافة عامة، بالإضافة إلى 32 مضبوطات متنوعة، كما تم ضبط عدد 4 ميكروفون لمنع الإزعاج في الشوارع، بالإضافة إلى عدد 6 محاضر ومخالفات لبائع متجول.

كما تم، في إطار هذه الحملات، ضبط عدد 13محضر أو مخالفة تصالح لعدم ارتداء كمامات في الشوارع العامة، مع تحرير 3 محاضر لعدد من المقاهي تقدم الشيشة، كما تضمنت الحملات تحرير 59 محضر إزالات إدارية، في مناطق أبوالجود وشوارع سوق الصناعي والمدينة المنورة والمنشية والمحطة، وحتى شرق السكة، تنفيذاً لتعليمات المحافظ ومدير الأمن بالمتابعة الدورية لجميع الإشغالات والقضاء عليها.