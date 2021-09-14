غدا.. آخر أيام تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2021.. ومحاضر لـ870 محلا مخالفا

قال المحاسب أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة بوزارة التموين، إن غدا الأربعاء الموافق 15 سبتمبر، آخر أيام تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2021، وبذلك يكون استمر لمدة 45 يوم، بداية من 2 أغسطس الماضي وحتى الغد.

عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2021

وأضاف «أبو الفضل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد المحال التجارية التي شاركت في الأوكازيون الصيفي هذا العام 2021، بلغت 3678 محلا تجاريا على مستوى المحافظات.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للرقابة بوزارة التموين، أن خلال فترة الأوكازيون حرر 870 محضرا ضد المخالفين، مؤكدا أنها ستحال إلى النيابة لبدء التحقيق معهم، واتخاذ عقوبة ضدهم.

وأوضح المحاسب أحمد أبو الفضل، أن المحاضر التي حررت تنوعت ما بين محال أعلنت تخفيضات وهمية للمواطنين، وأخرى رفضت إعطاء فواتير شراء للمواطنين، وثالثة لم تعلن عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، وبعض منها لم يحصل على تصريح اشتراك في الأوكازيون من مديريات التموين.

عقوبات قانون حماية المستهلك للمحال المخالفة

وأشار مدير عام الإدارة العامة للرقابة بوزارة التموين، إلى أن محاضر التخفيضات الوهمية تتراوح عقوبتها لغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه، وتصل حتى 2 مليون جنيه بحد أقصى، فيما تصل عقوبة المحال التجارية التي لا تعطي فاتورة شراء للمواطنين إلى غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أما التي لا تعلن عن أسعار منتجاتها للجمهور فالعقوبة التي توقع عليهم هي غرامة مالية تترامح من 30 إلى 500 ألف جنيه.

وأوضح «أبو الفضل» أن العقوبة المالية التي ستوقع على كل المحال المخالفة التي حرتر محاضر ضدهم، هي تطبيقا لقانون حماية المستهلك ومواده التي تحظر الغش التجاري وحماية المستهلكين.

أكثر المحافظات اشتراكا في الأوكازيون الصيفي 2021

ونوه المحاسب أحمد أبو الفضل، إلى أن أكثر المحافظات اشتراكا في الأوكازيون الصيفي هذا العام، هي القاهرة، التي جاءت في الصدارة بالمشاركة بعدد كبير من المحال التجارية، ثم الجيزة يليها الإسكندرية ثم الغربية، وبعدها سوهاج والمنيا ثم الدقهلية.