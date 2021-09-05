«التموين»: لن نمد الأوكازيون بعد 15 سبتمبر.. و3547 محلا شاركوا

قال المهندس أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأوكازيون الصيفي 2021 سينتهي يوم 15 سبتمبر الجاري، ولن يتم مد فترة الأوكازيون مرة أخرى، حيث تم مده بداية الشهر الجاري لينتهي يوم 15 سبتمبر بدلا من 2 سبتمبر.

عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2021

وأكد المهندس أحمد أبو الفضل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2021، ووصل حتى الأن إلى 3547 محلا تجاريا، مشيرا إلى أن أكثر المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون هي محال الملابس الجاهزة ومحال الأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية والأحذية.

عدد المحاضر للمحال المخالفة

وكشف مدير عام الإدارة العامة للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحاضر التي تم تحريرها للمحال المخالفة خلال اشتراكها في الأوكازيون الصيفي 2021، بلغ 757 محضرا، موضحا أن المحاضر عبارة عن أوكازيون وهمي، ومحاضر اشتراك بالأوكازيون دون تصريح، ومحاضر اشتراك بالأوكازيون دون إعلان.

15 سبتمبر نهاية الأوكازيون الصيفي 2021

وأوضح أنه من المقرر أن ينتهي الأوكازيون الصيفي 2021 يوم 15 سبتمبر الجاري، منوها إلى أن بداية الأوكازيون كانت يوم 2 أغسطس الماضي وكان مقررا له شهرا كاملا، كي ينتهي 2 سبتمبر الجاري، إلا أنه بناء على صدور تعليمات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقرر مد الأوكازيون حتى 15 سبتمبر الجاري.