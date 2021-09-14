السبت المقبل.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة

استقبل مكتب التنسيق، طلبات تقليل الاغتراب، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 ولمدة 5 أيام انتهت يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن طلاب المرحلتين «الأولى والثانية»، تقدموا برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر، لافتة إلى التزام مكتب التنسيق بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

ولفتت الوزارة إلى فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

العدد المقدر لطلاب المرحلة الثالثة

وأشارت الوزارة إلى أنه تقررت الأعداد المقررة لتلك المرحلة، والحاصلين على 205 درجات بمعدل 50%، ورصدت أعدادهم 42065 بالشعبة العلمية، و 24932 بالشعبة الأدبية، علمًا بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة «الدور الأول» سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات «الدور الثاني» للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.