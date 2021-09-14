تعاملات بـ 2 مليون جنيه.. ضبط تاجر عملة في سوهاج

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، والثاني مقيم بدائرة مركز شرطة الكوثر بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.

2 مليون جنيه حجم التعاملات

وِأشارت التحريات إلى قيام المتهم الثاني باستلام تلك المدخرات واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الآخر المتواجد حاليًا خارج البلاد.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي، بلغت 2 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.