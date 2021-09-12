ضبط 191 قطعة سلاح و276 قضية مخدرات وتنفيذ 85671 حكما قضائيا في 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 191 قطعة سلاح ناري، بحوزة 162 متهما

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 191 قطعة سلاح ناري، بحوزة 162 متهما.. وذلك على النحو التالي:

12 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

24 بندقية خرطوش.

8 طبنجات.

146 فردا محليا.

519 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

230 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 85671 حكما قضائيا، بإجمالي 5682 محكوما عليهم، وذلك على النحو التالي:

333 حكم جناية.

25722 حكم حبس جزئي.

4587 حكم حبس مستأنف.

43740 حكم غرامة.

11289 مخالفة.

ضبط تشكيل عصابي من 6 متهمين ارتكبوا 16 حادثا متنوعا

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: جرى ضبط تشكيل عصابي يضم 6 متهمين، ارتكبوا 16 حادثا متنوعا.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 276 قضية مخدرات، بإجمالي 283 متهما، ضُبط خلالها التالي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (23.578 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (18.875 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (7.888 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1.445 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (4.545 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1.560 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (750 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (74 جراما).

5837 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 28 متهما.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 23 متهما.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 362 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 19958 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين: فحص 30 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.