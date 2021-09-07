التعليم: 25% زيادة في المصروفات ببعض المدارس الخاصة

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنَّ المدارس الخاصة بدأت الاستعدادات النهائية، لبدء العام الدراسي الجديد 2022، والمنتظر أن يبدأ أوائل الشهر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدرس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، وتوفير الكحول والكمامات داخل المدارس، للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا جميع أولياء الأمور بسداد القسط الأول من المصروفات المدرسية، وعدم التأخر عن دفع المصروفات.

«علام»: نطالب جموع أولياء الأمور بسداد القسط الأول من المصروفات المدرسية

وأوضح «علام»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المصروفات المدرسية سوف تزيد طبقًا للشرائح السنوية مع كل عام دراسي جديد، موضحًا أنَّه سيتمّ زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 25% في جميع المدارس الخاصة والتى تكون مصروفاتها أقل من 2000 جنيه، لافتًا إلى أنَّ العديد من المدارس الخاصة بدأت تحصيل القسط الأول من المصروفات الدراسية، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد 2022، والمنتظر أن يبدأ في 12 أكتوبر المقبل، منوهًا إلى أنَّ المدارس الخاصة ستنفذ خطة شاملة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

«علام»: المصروفات المدرسية بالمدارس الخاصة ستزيد هذا العام طبقًا للشرائح السنوية

وأشار رئيس جميعة أصحاب المدارس الخاصة، إلى أنَّه سيتمّ زيادة المصروفات المدرسية بنسبة 20% في جميع المدارس الخاصة، والتى تكون مصروفاتها تبدأ من 2000 إلى 3000 جنيه، مؤكّدًا أنَّ العملية التعليمية في المدارس الخاصة ستكون متميزة، وسيتمّ تقديم محتوى تعليمي متميز، لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، موضحًا أنَّه سيتمّ تلقيح جميع المعلمين والإداريين بالمدارس الخاصة بلقاح كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

علام: 20% زيادة في المصروفات المدرسية في بعض المدارس الخاصة

ونوه «علام»، إلى أنَّه سيتمّ زيادة المصروفات المدرسية بنسبة 15% في جميع المدارس الخاصة، والتي تكون مصروفاتها تبدأ من 3000 إلى 5000 جنيه، وزيادة 10% في المدارس، التي تكون مصروفاتها تبدأ من 5000 إلى 10000 جنيه، و7% زيادة في المصروفات المدرسية في المدارس الخاصة التي تكون مصروفاتها أكثر من 10 آلاف جنيه.