أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطوير الموقع الرسمي للحصول على لقاح كورونا؛ تسهيلًا على المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع، ويريدون إجراء تغيير بعض البيانات أو الفئات، بسبب ظروف طارئة سواء سفر أو التعرض لأزمة صحية تستدعي تغيير البيانات التي تم إدخالها.

إعادة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه في بداية الأمر لم يكن متاحًا للمواطنين تغيير أو إعادة التسجيل للحصول على لقاح كورونا بعد عملية التسجيل الأولى، ولكن بعد الطلبات الكثيرة التي وردت إلى الوزارة بتغيير وإعادة التسجيل تم تعديل موقع لتسجيل لتلقي لقاح كورونا؛ للتسهيل على كافة المواطنين.

الفئات المستحقة للتطعيم في المنازل

وأوضح المصدر، أن وزارة الصحة والسكان في مصر، حددت الفئات المستحقة بالتطعيم في المنازل، عن طريق التعديل في استمارة التسجيل لتلقي لقاح كورونا، للتسهيل على المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة تلقي اللقاح دون الحاجة إلى التوجه لمراكز التطعيم.

وأضاف أنه نظرا للازدحام على مراكز التطعيم، فقد قررت الوزارة تطيعم «المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي»، في منازلهم نظرًا لظروفهم الصحية.

خطوات إعادة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وأشار إلى أن هناك خطوات محددة يجب علىي المواطنين اتباعها في حالة إعادة التسجيل، وهو ضرورة إدخال رقم الطلب، بالإضافة إلى آخر أربعة أرقام للرقم القومي الخاص بالمواطن أو جواز السفر الخاص به، ثم الضغط على اختيار استفسار في حالة لم يحن موعد تلقي اللقاح، وستظهر لك مجموعة بيانات الطلب، وفي حالة عدم الحضور في اليوم المحدد الذي ظهر لك لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ستظهر رسالة مدون بها عبارة «يجب التفعيل ويتم تعديل البيانات مرة أخرى».