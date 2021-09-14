عرض بندقية خرطوش للبيع.. ضبط عامل يقوم بالإتجار في الأسلحة بمطروح

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية بعد تأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، قيام عامل ومقيم دائرة قسم شرطة الحمام، بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص، وعرضه بندقية خرطوش للبيع.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (15 بندقية خرطوش، 45 دبشك فيبر لبنادق خرطوش)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لصالح (عامل آخر مقيم دائرة قسم شرطة الحمام) نظير مبلغ مالي، وقيامة بعرض إحدى البنادق للبيع خشية عدم التزام المذكور بإعطاءه المبلغ المتفق عليه.

باستهداف الأخير أمكن ضبطه، واعترف أن المضبوطات خاصة بآخر (مقيم المحامدة القبلية بسوهاج له معلومات جنائية)، واتفاق المذكور معه على الاحتفاظ بالسلاح نظير مبلغ مالى لحين حضور أحد الأشخاص وإستلام المضبوطات منه، على إثر ذلك قام بتسليم المضبوطات للمتهم الأول الذى ضبط السلاح بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.