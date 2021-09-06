كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة للشبعتين العلمية والأدبية، وأعلنت الوزارة، نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان 2021، إلى جانب إعلان موعد تنسيق المرحلة الثالثة، وموعد التقديم إليها، وتحديد الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة لتنسيق شعبة الأدبي فى الجامعات الحكومية.

وترصد «الوطن» نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان2021:

وشهد تنسيق كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان 2021، انخفاضا كبيرا في تنسيق المرحلة الثانية، مقارنة بالسنوات السابقة، وجاء الحد الأدنى لتنسيق كلية خدمة اجتماعية 59.7%.

أقسام كلية خدمة اجتماعية أسوان:

أنشئت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان عام 1995، فصدر القرار الجمهوري بإنشاء كلية الخدمة الاجتماعية بها؛ وهي في الأساس تابعة لجامعة جنوب الوادي بفرع أسوان.

قسم خدمة الفرد

يهدف القسم إلى إعداد أخصائي اجتماعي يتناسب مع معايير الجودة المحلية والدولية للمشاركة المجتمعية، كما يهتم برفع مستوى الخريجين من خلال التعليم والتدريب المستمر، وبرامج الدراسات العليا والإسهام في تطوير الممارسة المهنية وخدمة المجتمع، وذلك من خلال تقديم المشورة الفنية والمهنية والعلمية.

قسم خدمة الجماعة

يهتم قسم خدمة الجماعة بإكساب الطلاب الأساس المعرفي والمهارات المختلفة في مجال خدمة الجماعة، فيسعى القسم إلى الربط بين المستوى الأكاديمي والتطبيقي في المجتمع المحلي عن طريق تطبيق رسائل الماجستير والدكتوراه على المجتمع المحلي؛ وذلك عن طريق توجيه أهداف تلك الرسائل نحو دراسة المجتمع ومعالجة مشكلاته، وإيجاد أنسب الحلول ومعرفة الأسباب الرئيسية لتلك المشكلات.

قسم تنظيم المجتمع

يسهم القسم في إعداد أخصائي مزود بالأسس المعرفية والمهنية والعملية للتعامل مع المجتمع على المستويات المحلية والقومية والإقليمية، ولديه المهارة اللازمة في التعامل مع المشكلات المجتمعية بقطاعات المجتمع المحلي ومنظماته بما يشارك في تنمية المجتمع.

وإحداث التغيير الاجتماعي من خلال إجراء البحوث الاجتماعية الميدانية والعلمية والدورات التدريبية وورش العمل في إطار من الالتزام بأخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية.

قسم التخطيط الاجتماعي

تدور المحاور البحثية للقسم حول قضية التغيير المجتمعي التي تتصل بالوحدات الإنسانية الكبرى كمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمجتمعات المحلية، والمجتمع ككل على المستوي الوطني أو القومي.

كما يعمل القسم على مسارين أساسيين، أولهما يتصل بتنمية المجتمع في المجالات الأساسية مثل تنمية الموارد البشرية، والآخر يتصل بالتخطيط الاجتماعي كطريقة أخرى من طرق مهنة الخدمة الاجتماعية.

قسم مجالات الخدمة الإجتماعية

يرتكز القسم على إجراء بحوث في مجالات الأسرة والطفولة، والمجال المدرسي، بجانب رعاية الشباب، المجال الطبي والنفسي، الدفاع الاجتماعي، المسنين، مجال البيئة، والمجال العمالي.

والهدف من ذلك هو تعريف الطالب علي دور الخدمة الاجتماعية في هذه المجالات، وكيفية التعامل معها من قبل الإخصائي الاجتماعي، بجانب تطوير الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي المدرسي عن طريق الاستفادة من التطور التكنولوجي الجديد.

وزيادة فاعلية الخدمة الاجتماعية العلاجية الطبية، واستحداث دور الخدمة الاجتماعية في مجالات جديدة مثل مجال البيئة، وكذلك تطوير دور الأخصائي الاجتماعي بما يتفق مع احتياجات السوق.

مدة الدراسة وتنسيق الكلية

تمنح درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية بعد قضاء أربع سنوات دراسية بنظام الفصلين الدراسيين، والدراسة تكون عامة في جميع الفرق.