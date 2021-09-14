الأمم المتحدة: مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك رؤية لـ10 سنوات مقبلة رغم كورونا

قال الدكتور عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر، إنَّ مصر الدولة الوحيدة في العالم التي رسمت ملامح رئيسية لعقد الإنجاز خلال جائحة فيروس كورونا «رؤية مصر 2030»، ربما ليس بالتفصيل، فالجزء الأخير من التقرير يتحدث عن رؤية أنه بدلا من استخلاص ما يجب عمله خلال الـ10 سنوات المقبلة من التوصيات، يجري الاستخلاص من التقرير.

نتائج أزمة كورونا

وأضاف «عبداللطيف» خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنَّ نتيجة وجود أزمة كورونا هناك الكثير من الدول لم تنتبه إلى ضرورة التركيز على عقد الإنجاز، وهذه الممارسة هي ممارسة مهمة لتذكير ليس فقط صانع القرار والمواطنين في مصر ولكن أيضا عالميا، بأن عقد الإنجاز لن يكون فقط خاصا بمصر ولكن يفترض أن يكون على ستوى العالم.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، طرح يوم الجمعة الماضي، فكرة الخطة المشتركة للعالم أجمع، وأعتقد أن مصر يمكن أن يكون لها مساهمة، لأنها وضعت الملامح الرئيسية، لافتا إلى أن أهمية تقرير التنمية البشرية هذا العام هو أنه يضع خط أساس بمدى تقدم مصر خلال العشر سنوات المقبلة، ورئيس الوزراء أشار إلى موضوع الزيادة السكانية، يمكن للتقارير التالية أن تتضمن سيناريوهات إذا استمرت الزيادة السكانية على هذا المستوى حول كيف سيؤثر ذلك على التنمية، كما يمكن طرح سيناريوهات عن النزاعات المحيطة على مصر وكيف تؤثر بالسلب على مصر.

ولفت إلى أن أغلب الدول التي حققت إنجازا كبيرا في التنمية كانت دائما تقع في مناطق بها بيئة سلمية داعمة، والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية وإفريقيا لايزال مفتقدا.