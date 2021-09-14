ضبط 12900 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر في الساحل بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط قطع غيار سيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري.

قطع غيار سيارات مجهولة المصدر

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 12900 قطعة غيار سيارات بحوزة مالك مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ ووضع علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباحا غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.