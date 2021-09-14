المنوفية: بدء تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد اللواء عماد يوسف، السكرتير المساعد لمحافظة المنوفية، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آليات تنفيذ الموجه الـ18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بحضور مساعد مدير الأمن ورؤساء المدن والمراكز، موضحا أن الموجة بدأت لإزالة التعديات على أملاك الدولة وستستمر حتى 26 من نوفمبر 2021، مؤكدا على وجود غرفة عمليات مركزية بوزارة التنمية المحلية للمتابعة بصورة مباشرة، مشدداً على ضرورة إعداد تقرير يومي بما يجرى على أرض الواقع وإرساله لغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، وكذا غرفة العمليات بمديرية الأمن.

تذليل عقبات حالات الإزالة.. وتقارير يومية للمحافظة

ويأتي ذلك إطار اهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، للتصدي بكل حسم لإزالة التعديات بكافة أشكالها وفرض سيادة القانون وردع المخالفين، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد الأراضي حفاظا على حقوق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة.

ونبه السكرتير المساعد على رؤساء المدن والمراكز بضرورة التنسيق والتواصل مع مأموري الأقسام لتذليل العقبات في تنفيذ حالات الإزالة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنموذج الموحد للبيانات طبقا للحالات وإعداد التقارير اللازمة بما ينفذ.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً علي هيبتها.