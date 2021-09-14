السيسي: 700 مليار جنيه لإنشاء محطات معالجة صرف صحي ثنائية وثلاثية

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مدى إمكانية رصد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، المقبل، الحجم الكبير الذي أحدثه مشروع تبطين الترع والمصارف، قائلا: «أنا معرفش يا ترى التقرير القادم هيقدر يرصد حجم التحول الهائل لتبطين الترع للقضاء على أي شكل من أشكال أو مظاهر التلوث البيئي؟».

وأضاف «السيسي» خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، اليوم الثلاثاء: «الموضوع عناصر جنب بعضها، بنعمل صرف صحي وبنعمل تغطية للترع ومحطات معالجة للصرف الصحي والزراعي والصناعي على المستوى القومي، بمعنى إننا أنفقنا من 2014 وحتى اليوم وخلال الثلاث سنوات المقبلة، أكثر من 600-700 مليار جنيه لمحطات معالجة سواء ثنائية أو ثلاثية من أجل الاستفادة من المياه أولا ثم القضاء على التلوث البيئي الناتج عن المياه.