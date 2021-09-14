إزالة 400 عقار ونقل 1400 أسرة من «أبو قرن» إلى «معا» بالقاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن إجمالي عدد العقارات التي تم الانتهاء من إزالتها في عزبة «أبو قرن» بمنطقة مصر القديمة، وصلت إلى 400 عقار، كما وصل عدد الأسر التي تم نقلها وتسليمها الوحدات الجديدة والبديلة بمشروع «معاً»، في نطاق حي السلام، إلى 1400 أسرة حتى الآن.

وأكدت نائب محافظ القاهرة على الاستمرار في أعمال إزالة المباني العشوائية، ونقل الأسر إلى الوحدات البديلة، ويجري التعاون مع قاطني المنطقة التي يجري إزالتها، أثناء نقل متعلقاتهم، وتوفير سيارات من المحافظة لنقلهم، مع تسليمهم الوحدات البديلة فور الإخلاء، بهدف القضاء على العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجاري.

إزالة العشوائيات

وأضافت نائب المحافظ، خلال جولتها فى «عزبة أبو قرن»، أنه يجري استكمال أعمال إزالة المناطق العشوائية، في إطار تنفيذ المخطط الشامل الذي وضعته الدولة لإزالة العشوائيات بالمنطقة، والذي يقع الجزء الأكبر منه في المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بنسبة 56%، حيث يشمل مناطق «مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، والمدابغ، وعين الحياة، والسحيلة وبطن البقرة، ومنطقة اسطبل عنتر، وأكشاك أبو السعود».

تطوير مناطق الجذب السياحي بالمنطقة الجنوبية

وأشارت «عبد المنعم» إلى أن أعمال التطوير تهدف إلى تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي لأحياءالمنطقة الجنوبية ومصر القدديمة، مع جعلها منطقة جذب سياحي، وإعادة استغلالها بشكل أنسب سياحياً، وشددت على التواجد الميداني المستمر في موقع الإزالة، للوقوف على نسبة التنفيذ، والاطمئنان على سير الأعمال، بشكل هادئ ومتواصل ومنظم دون توقف.

اهتمام خاص بملف المناطق غير الآمنة

وأوضحت نائب المحافظ أن ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أهم الملفات التى تحظى باهتمام كبير حالياً، بعدما أهملت على مدى عقود طويلة، حيث يوجد اهتمام من القيادة السياسية بهذا الملف، حيث تبنت الحكومة خطة محكمة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.

ولفتت إلى أن هذا التطوير يسهم بشكل كبير فى تحقيق السلام الاجتماعي لدى المواطن، حيث أن المناطق العشوائية غير الآمنة تشكل مصدر خطر كبير على حياة قاطنيها، وعملت الدولة على توفير وحدات سكنية بديلة في مناطق مخططة عمرانياً، ووحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة للأسر التي يتم نقلها من العشوائيات، ومساعدتهم على الإقامة في مشروعات سكنية حضارية مجهزة بكافة الخدمات.