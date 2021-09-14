حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 15-9-2021 في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء؛ أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

يسود ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوبي سيناء والبلاد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء وفقا لبيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أنّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - العريش» بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأكد الخبراء أن حالة البحرين المتوسط والأحمر، معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 31 22

الإسكندرية 28 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 31 22

شبين الكوم 31 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 28 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 28 22

دمياط 28 22

الزقازيق 31 22

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 34 23

نخل 33 16

نويبع 34 24

طابا 34 22

كاترين 28 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 36 24

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 38 29

أبو رماد 36 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28