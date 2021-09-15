حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات برج السرطان الشجاعة والقوة، وخيالهم واسع، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وهم أشخاص عاطفيّون لدرجة مفرطة كما أنهم رومانسيون جدّاً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك ولا تعلن عما لديك من معرفة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم الإرباكات.. تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع شركاء الحياة إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.