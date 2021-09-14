توقعات طقس 72 ساعة.. رياح وأتربة وأمطار خفيفة إلى متوسطة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم غد الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، وحتى الجمعة الموافق 16 من الشهر ذاته.

ويقول خبراء الأرصاد، إنّه من المتوقع أن يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلًا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوبي سيناء والبلاد.

وتنشط الرياح غدًا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - العريش» على فترات متقطعة.

أما يوم الخميس فتنحسر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبي سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.