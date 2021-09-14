يضم ماكينة للصرف الآلي.. إنشاء مكتب بريد بجامعة الأقصر

استقبل رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمد محجوب عزوز، اليوم الثلاثاء، وفداً من للهيئة القومية للبريد، بهدف اختيار موقع إنشاء مكتب بريد داخل جامعة الأقصر، في إطار محاولات الجامعة لتقديم أفضل الخدمات للطلاب داخلها، حيث تفقد الوفد الموقع المناسب لإنشاء مكتب البريد بالجامعة، ومدى صلاحية الموقع لإنشاء المكتب داخل الجامعة.

رئيس جامعة الأقصر: ماكينة الصراف الآلي داخل مكتب البريد

وضم الوفد، الذي تم استقباله من قبل رئيس جامعة الأقصر، كلاً من الدكتور يماني جابر السيد، رئيس قطاع مناطق بريد مصر العليا ومدير المبيعات وخدمة العملاء بمنطقة بريد الأقصر، وأنسي أسعد نظير، مدير الشئون الإدارية والأفراد بمنطقة بريد الأقصر، ومحمد عبد الموجود، وحسان يوسف، رئيس قسم المجموعات البريدية بمنطقة بريد الأقصر.

وعلى هامش الجولة التفقدية التي قام بها الوفد، أوضح رئيس جامعة الأقصر أنه يجري التعاقد بين جامعة الأقصر مع الهيئة القومية للبريد حسب بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة والهيئة القومية للبريد، مؤكداً على أن مكتب البريد الجديد سيُقدم جميع الخدمات البريدية واللوجستية المطورة، وكذلك الخدمات المستحدثة، كما أنه سيتم تزويد المكتب بماكينة ATM الصراف الآلي، بهدف خدمة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل جامعة الأقصر.

جولة تفقدية لمتابعة آخر التجهيزات بـ كلية الطب

وخلال الفترة الماضية، أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل أرجاء وأقسام كلية الطب بجامعة الأقصر، في منطقة طيبة شمال الأقصر، بهدف متابعة والوقوف على آخر التطورات والتجهيزات داخل الكلية، تمهيداً لبدء الدراسة بها، رافقه فيها كل من عميد كلية الطب، الدكتور حمدي حسين، وجمال سيد، أمين عام الجامعة المساعد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.