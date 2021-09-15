لو قابلتك مشكلة في صرف الحصة التموينية.. إزاي تحلها وإنت في البيت؟

في كثير من الأحيان، يتعرض المواطنون إلى موقف تعطل صرف الحصة التموينية الخاصة بهم، وعندما يأتي موعد صرف الحصة الشهرية الخاصة بهم، ويذهبون لصرفها، يجدون أن هناك تعطلا في الصرف لأسباب متعددة، ما يجعلهم يلجأون إلى تقديم الشكوى حتى يتم حلها، وصرف الحصة التموينية الخاصة بهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تقديم الشكوى بتوقف صرف التموين الشهري لأي من الأسباب إلكترونيا ومن المنزل، وفق الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، كالتالي:

خطوات تقديم الشكوى بتوقف صرف الحصة التموينية

- يقدم الراغب الشكوى بعدم صرف الحصة التموينية الخاصة به نتيجة لوجود خطأ بالدخول على موقع «دعم مصر» التابع لوزارة التموين من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم الراغب في التقدم بالشكوى بالضغط على «منظومة الشكاوى الحكومية» الموجودة أعلى يسار الصفحة، أو الدخول عليها مباشرة من هنا.

- ثم يُدخل المواطن بعد ذلك اسم المستخدم الخاص في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يُدخل المواطن كلمة السر الخاصة بالحساب الخاص به على منظومة الشكاوى الحكومية.

- وفي حالة إذا كان المستخدم جديدا، يضغط على خيار «مستخدم جديد».

- ثم بعد ذلك يدخل بعض البيانات الخاصة به والتي تشمل «اسم المستخدم الرباعي، واختيار طبيعة الشاكي، المهنة، الرقم القومي، الحالة الاجتماعية، البيانات الإضافية، تاريخ الميلاد، صورة».

- ثم يتم بعد ذلك إدخال بيانات الاتصال والتي تشمل «التليفون، المحمول، المحافظة، العنوان، المركز/ المدينة، البريد الإلكتروني، موقع على الإنترنت».

- ثم بعد ذلك يتم إدخال بيانات الحساب على منظومة الشكاوى الحكومية والتي تشمل «اسم المستخدم، كلمة المرور، إعاة كتابة كلمة المرور، إدخال النص الموجود في الصورة».

- ثم يقدم بعد ذلك المواطن الشكوى مع ذكر السبب الذي منعه من صرف الحصة التموينية، ويضغط على «تسجيل» ليتم تسجيل الشكوى الخاصة به على الموقع، حتى تعمل وزارة التموين على حلها في أقرب وقت.