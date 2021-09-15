«عصر» عن تتويجه ببطولة أفريقيا: كان تحديا كبيرا وأسعى لميدالية أولمبية

بعد تتويجه مؤخرا ببطولة أفريقيا بتنس الطاولة، قال عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، إن هذه البطولة كانت مهمة للغاية له ولكل لاعبي المنتخب المصري لتنس الطاولة رجال وسيدات، موضحا أن هذه البطولة كانت تمثل لكل لاعبي ولاعبات المنتخب تحديا كبيرا، لأنها جاءت بعد النتائج الجيدة التي حققها بعثة المنتخب المصري لتنس الطاولة بأولمبياد طوكيو، والجميع كان يخشى أن يكون مستوى اللاعبين واللاعبات انخفض بعد الأولمبياد.

وأضاف «عصر»، خلال حديث حديث عبر zoom، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الجميع كان متخوفا أن يغيب التوفيق عن اللاعبين واللاعبات بهذه البطولة، ولهذا كان يتعامل الجميع مع تلك البطولة بحذر شديد، حتى يستطيعوا المحافظة على صدارة مصر لأفريقيا بتنس الطاولة على مستوى جميع الميداليات.

عمر عصر: منتخب نيجيريا كان المرشح الأول للفوز بالبطولة الأفريقية

وكشف لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، أن هذه البطولة كان أمام لاعبي ولاعبات مصر منافس قوي للغاية والمرشح الأول للبطولة، وهو المنتخب النيجيري بلاعبيه ولاعباته، موضحا أن أحد لاعبي هذا المنتخب مصنف رقم 15 على مستوى العالم.

وتابع: «لكن الحمد لله بفضل العمل الجماعي، وبفضل دعم الناس كلها ودعواتهم، كسبنا الحمد لله البطولة، وعن نفسي كسبت لأول مرة 3 ميداليات ذهبية في نفس البطولة».

عمر عصر: أسعى لتحقيق ميدالية بأولمبياد باريس 2024

وأردف أن مع نهاية منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وضع عينه على أولمبياد باريس 2024 التي يستعد لها بقوة، حتى يستطيع أن يحقق ميدالية ومركز متقدم بتلك الأولمبياد، بالإضافة إلى البطولات التي ستسبق منافسات أولمبياد 2024.