حماية المستهلك: لدينا «عميل متخفي» لكشف المخالفين.. ونستقبل 174 ألف شكوى سنويا

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لديه العديد من الآليات للرقابة على الأسواق والبيع، مثل محاولة الشراء «أون لاين» من صفحات الـ«فيس بوك» غير الرسمية، وبعد أن يتوصلوا إليه يجري ضبطه، إضافة إلى ما يعرف بـ«العميل المتخفي»، وهي آلية مستحدثة ولا يعرف عنها أحد شيء، وهو عبارة عن عميل يتفقد الأسواق ويبلغ الجهاز بها، كما يعمل أيضًا على موظفي الجهاز حيث يتصل بالجهاز ويقدم شكوى، ثم يتابعها، وبعدها يقدم تقريرًا عن سير العمل في الجهاز.

الشراء «أون لاين» آمن تماما

وأضاف «حسام الدين»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن البيع والشراء إلكترونيًا من خلال المواقع المعروفة «آمن تمامًا»، وحتى لو المنتج به أي مشكلة يمكن للمشتري أن يحصل على حقوقه، لأنه يُطبق عليه قانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه حتى في القطاع الرسمي هناك مخالفين، ولكن هؤلاء يمكن التعامل معهم، ولذلك يجب عدم التعامل مع القطاع غير الرسمي لأن المواطن من الصعب أن يحصل على حقه، موضحًا أن هناك تطور في وعي الناس وصلت نسبة التعامل مع الشكاوى وحلها إلى 94%.

استقبال 174 ألف شكوى سنويا

وشدد على أن الجهاز كان يستقبل 27 ألف شكوى سنويًا كحد أقصى، ووصلت حاليًا إلى 174 ألف شكوى، وبالتالي هناك تطور ولكن لا يرقى إلى المعدلات التي يستهدفونها، ويسعون إلى التوسع في المحافظات، حيث إنهم يغطون حاليًا 8 محافظات فقط، و9 محافظات في التشغيل التجريبي، كما أنهم يتوسعون في العمل داخل الأسواق، وهناك خطة ستنفذ مع بداية 2022، حيث يكون الجهاز أقرب إلى المواطن مما يتصور، ووفقا للأرقام هناك تطور في عمل الجهاز يصل إلى 7 أضعاف.