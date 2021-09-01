خلال 3 سنوات.. الغاز الطبيعي يدخل 7 ملايين وحدة سكنية

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بین وزارتي التخطيط والبترول ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بشأن تمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، حيث وقع البروتوكول الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمهندس مجدي جلال الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

إتاحة تمويل تنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الهدف من البروتوكول يتمثل في إدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ وفقًا للخطط المحددة.

تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تصل 17 مليار جنيه

وأشارت السعيد إلى أن التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، بعدد وحدات مستفيدة بنحو 4 مليون وحدة سكنية، بتكلفة تزيد على 17 مليار جنيه وذلك خلال العام المالي 2022/2021.

وأكدت أن تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى سيؤدى إلى زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعي فى قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، من 4% حالياً إلى 100% وذلك يتسق مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وتنفيذ المشروعات التي تراعي أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة، حيث ينتج عنه خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25-97%، توفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالي 636 جنيه سنوياً كانت تتحملها كل أسرة مصرية عند استخدام اسطوانات البوتاجاز.

توصيل الغاز للوحدات السكنية بقرى «حياة كريمة»

ومن جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن البروتوكول الموقع اليوم ينظم آليه ضخ التمويل والموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بقرى مبادرة حياة كريمة بما يساعد على سرعة تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المستهدفة.

وأوضح أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى إلى 1413 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة ، وهو ما سيؤدى إلى توفير خدمة حضارية لأهالى القري و إزالة أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم مع تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذى لايزال مدعوما فى موازنة الدولة.

7 ملايين وحدة يصلها الغاز لأول مرة خلال 3 سنوات

وتالع: أن مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة تعطى دفعة كبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى محافظات الجمهورية وتضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو مايرفع بدوره إجمالى الوحدات المستفيده من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية بما يعنى أن أكثر من 70 مليون مواطن مصرى سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعى كخدمة حضارية ومتيسرة ونظيفة.

12.5 مليون وحدة سكنية تستفيد من الغاز

ولفت إلي أن هناك أكثر من 12.5 مليون وحدة سكنية علي مستوى مصر تستفيد حاليا من الغاز الطبيعى وأن شركات قطاع البترول المتخصصة في أعمال التوصيل تنفذ حاليا خطط التوصيل ضمن المشروع القومى ومبادرة حياة كريمة وأن ما تمتلكه من خبرات متراكمة في هذا النشاط منذ الثمانينات يمثل أحد عوامل النجاح في الاسراع بتنفيذ الخطط الطموح.

وأشار إلي أن مبادرة حياة كريمة تعد مشروع فريد من نوعه تدعمه القيادة السياسية ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الخدمات ويمثل نموذج في التنمية تفخر به مصر أمام الدول، موضحا أنه يتم التنسيق لتنفيذه وفق البرامج الزمنية المحددة تحت إشراف مجلس الوزراء، لافتا إلي التنسيق الكامل بين وزارة البترول ووزارت الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية المشتركة في تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بالمشروع بما يضمن سرعة التنفيذ في التوقيت المحدد.