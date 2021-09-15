الليلة.. عرض الرقص المعاصر «بهية» على خشبة الهناجر

يطلق الليلة، مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة دورته التأسيسية «دورة فتحية العسال»، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة.

ويقدم الليلة المهرجان أول عروضه في هذه الدورة على خشبة مسرح الهناجر، وهو عرض الرقص المعاصر «بهية» للمصممة والمخرجة كريمة بدير وإنتاج فرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا المصرية.

وتستمر الدورة في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وبحضور عدد كبير من ضيوف الشرف وقيادات وزارة الثقافة والنجوم والشخصيات العامة وممثلين عن رعاة المهرجان.

16 عرضًا مسرحيًا يشارك في فعاليات مهرجان إيزيس

يشارك في المهرجان 16 عرضًا مسرحيًا من 9 دول مختلفة، وهي مصر وسوريا وتونس والأردن واليابان وألمانيا والبرازيل ورومانيا وروسيا.

ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح الليلة الرئيسة الشرفية للمهرجان الفنانة سوسن بدر، وأعضاء مجلس الأمناء الفنان فتحي عبد الوهاب والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية مشيرة موسى والمخرج خيرى بشارة والناقدة عبلة الروينى والمخرج سعيد قابيل.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع جمعية يهمني الإنسان وإيفنت هاوس ومركز التحرير الثقافي ومعهد جوته الألماني والمجلس الثقافي البريطاني والسفارة الهولندية بالقاهرة وتجمع تماسي للفنون الأدائية والتحرير لاونج وشركة المشرق وستوديو عماد الدين وساحة روابط وساحة كلتوجراف وسامى أمين وجمعية الجيزويت و فندق فلامنكو.

سبب تأجيل المهرجان إلى شهر سبتمبر بدلًا من مارس

وقالت رئيسة المهرجان ومؤسسته المخرجة عبير لطفي، إن موعد المهرجان كان مقررًا في مارس 2020، لأنه يمثل شهر المرأة كونه يشهد اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، وأيضا يوم المسرح العالمي، ولكن نظرا للأحداث التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا تم تأجيل المهرجان لشهر سبتمبر.