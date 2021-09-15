مدبولي: الرئيس سيطلق «قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة» قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجميع سعداء بعودة إصدار تقرير التنمية البشرية بمصر بعد توقف زاد عن 10 سنوات، مؤكدا أن الدولة المصرية تركز خلال الفترة الحالية على موضوع الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات الطاقة وتحلية المياه ومحطات الصرف الصحي والمعالج.

وذكر أن كل المشروعات الكبرى هي مشروعات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص بمصر، ومجال التطوير العقاري، وجار بذل كل الجهد لتمكين هذا القطاع من التوسع المرحلة المقبلة.

إطلاق قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة في 2022

وأعلن «مدبولي»، خلال كلمته بملتقى «بناة مصر»، بمشاركة وفود عربية وأفريقية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيطلق قمة دولية موسعة تحمل اسم «قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة»؛ لمناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية.

وأضاف: «نستهدف أن تعقد هذه القمة عام 2022، والرئيس سيحدد الموعد المناسب لهذه القمة بالتنسيق مع زعماء الدول العربية والأفريقية لزيادة تعزيز العلاقات الاستثمارية مع الدول العربية والأفريقية وعودة القوى الناعمة لمصر بالمنطقة العربية والأفريقية».