مدبولي: لا توجد تجربة في العالم لتوفير السكن اللائق مثلما حدث بمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها تجربة استثنائية وفريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع عبر توفير السكن اللائق للمواطنين المصريين.

رئيس الوزراء: لا توجد تجربة لتوفير السكن اللائق مثلما حدث بمصر

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال مشاركته بقمة «بناة مصر 2021» اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبنى برنامج «السكن اللائق للمصريين»، مضيفا: «والحقيقة لا توجد تجربة في العالم كله زي اللي اتعملت في مصر».

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج المصري تضمن العمل للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتوفير سكن لائق للمصريين.

مدبولي: الدولة بنت الثقة مع المواطنين.. وطورنا مناطق لم يكن يتخيل أحد أن تُطور

ولفت «مدبولي»، إلى أن الدولة المصرية عملت على تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، ودخلت إلى مناطق لم يكن يتخيل أو يحلم أحد بأن يحدث فيها تطوير، مرجعاً ذلك إلى العمل على «بناء الثقة» بين المواطن والدولة لكي يقبل التطوير.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن تحركات الدولة المصرية عملت على حل مشكلة الفجوة الإسكانية على مدار سنوات طويلة، وكان هناك نقص شديد في إسكان محدودي ومتوسطي الدخل في الماضي قبل أن يتبنى الرئيس برنامج توفير السكن اللائق للمصريين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل أيضاً على تطوير العمران القائم، وذلك عبر مشروعين هامين، الأول هو تطوير المدن الكبرى والمناطق العشوائية وغير الآمنة، والثاني المناطق التاريخية التي بدأ العمل عليها ليتم تحويلهما إلى «مناطق حضارية».

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى عمل الدولة المصرية على أكثر من مشروع تنموي كبير، مثل «ممشى أهل مصر»، وتطوير عواصم المدن والمحافظات، والمشروع الأخير يستهدف إنشاء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، من أجل إيجاد متنفس وأماكن سكن لائقة للمصريين.

ولفت رئيس الوزراء لوجود إعجاز حقيقي في قطاع «الطرق والكباري» عبر مشروعات «شبكة الطرق»، موضحا أن هذا الإعجاز جعل مصر تقفز 90 مرتبة على مستوى العالم في مجال جودة النقل.

وأوضح أنه يتم توعية المصريين بمفهوم النقل الجماعي عالي الجودة، مع العمل على تطوير كبير جدا في مرفق السكة الحديد رغم مشاكله، والعمل أيضا على تنفيذ القطار السريع وهو خط جديد بالكامل، بخلاف الخطوط الحالية، بالإضافة للتوسع في خطوط مترو الأنفاق، ومشروعات مثل «المونوريل».