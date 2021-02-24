توقعات طقس 72 ساعة.. استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق مع وجود شبورة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ من المتوقع أن يسود غدا الخميس طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري مع وجود رياح معتدلة وشديد البرودة ليلا.

ونوهت الأرصاد عن طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، كما توقعت طقس مائل للدفء على شمال الصعيد مع وجود رياح معتدلة.

وأخيرا أعلنت الهيئة عن طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

أما ليلا فتشهد القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد طقسا شديد البرودة وباردا على جنوب سيناء.

الظواهر الجوية

وعن حالة الظواهر الجوية، نوهت الأرصاد عن وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30%، ووجود شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الخميس 25 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 26 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم السبت 27 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 8.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.