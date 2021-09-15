«مصايف الإسكندرية»: آليات جديدة للرقابة على الشواطئ الصيف المقبل

أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن موسم الصيف المقبل سيشهد تطبيق آليات جديدة للرقابة على الشواطئ، لضمان جودة مستوى الخدمة وحسن معاملة الجمهور.

رئيس مصايف الإسكندرية: لا مكان لعمال «الابتزاز» على شواطئ الإسكندرية

وأضاف رشاد في بيان اليوم الأربعاء، على هامش توقيع غرامات على 8 شواطئ بمبلغ 150 ألف جنيه، أنه لن يكون هناك مكان لعمال الشواطئ الذين ينتظرون مواسم الصيف لممارسة أعمال الابتزاز للمواطنين، والتكسب منهم بدون وجه حق.

نشر الغرامات تأكيدا للدور الرقابي لـ«مصايف الإسكندرية»

وأوضح أن كل شكاوى المواطنين من رواد الشواطئ يتم مراجعتها جيدا والتحقق منها بواسطة مراقبي ومفتشي الادارة المركزية، مشيراً إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تنشر تفاصيل الغرامات للتأكيد على إصرارها على القيام بدورها القرابي، والذي يستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على الشواطئ، ومحاسبة من يخالف بنود التعاقد في هذا الشأن.

إيجابية المواطنين لعبت دورا في الإجراءات الحاسمة على شواطئ الإسكندرية

وأكد أن تفاعل المواطنين وإيجابيتهم في التواصل مع الإدارة والتقدم بالشكاوى ضد الشواطئ المخالفة لعب دورا كبيرا في الوصول السريع لمواقع تلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد المسؤولين عنها.

جاء ذلك مع نهاية مصيف 2021 الذي اختتم ذروته الجمعة الماضية، الأمر الذي ترتب عليه استعدادات كبرى من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من أجل تقييم تجارب الموسم تمهيداً لتطويرها في الصيف المقبل.