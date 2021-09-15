كان ينظف السطح.. مصرع عامل سقط من الدور الخامس في مدرسة بالفيوم

استيقظ أهالي قرية أبو جندير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم على صرخات استغاثة، تبعها صوت اصطدام قوي، واستغاثات العاملين في إحدى المدارس بالقرية لإنقاذ شاب سقط من الدور الخامس داخل المدرسة خلال عمله في تنظيف سطح المدرسة، ليسقط في فناء المدرسة جثة هامدة غارقاً في دمائه، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف والشرطة إلى مكان الواقعة.

بلاغ بمصرع شاب سقط من الدور الخامس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد مصرع شاب إثر سقوطه من الدور الخامس في مدرسة الفاروق بقرية أبو جندير بنطاق المركز، حيث كان يقوم بتنظيف سطح المدرسة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد واختل توازنه وسقط فنزل جثة هامدة في فناء المدرسة.

الشرطة تعاين جثة شاب سقط من الخامس بمدرسة

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة إطسا برئاسة المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز إطسا، والرائد أسامة قرني رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثة هامدة لشاب يدعى مصطفى محمد أحمد «19 عاماً» ومقيم قرية أبو جندير، عامل في المدرسة، وصعد إلى الدور الخامس لتنظيف سطح المدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد فاختل توازنه وسقط في فناء المدرسة جثة هامدة.

نقل جثة شاب سقط من الخامس بمدرسة للمستشفى

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات وأسباب الوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.