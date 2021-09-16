اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية لإعادة تصحيح «البابل شيت»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس، آخر فرصة لطلاب الثانوية العامة 2021، لتقديم طلبات التظلم للمرة الثانية على نتيجة الثانوية العامة الدور أول، سواء على مادة أو أكثر، والتي بدأت يوم السبت الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه ستجرى إعادة تصحيح أوراق الإجابة «البابل شيت» يدويا، مقابل 300 جنيه لكل مادة، وتختار المواد التي يتظلم عليها الطالب على الموقع الرسمي للوزارة، والتأكد من ظهور رسالة تم حفظ طلب التظلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن سداد المبلغ عن كل مادة يكون من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك «البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال».

تخصيص خط ساخن لاستقبال الاستفسارات والشكاوي من التظلمات

وأوضحت الوزارة، أنه بعد تقديم التظلم على الرابط عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، سترسل مواعيدا لاستقبال الطالب، وأنه من حق الطالب حضوره في أثناء المراجعة مع والديه للإطلاع على الأوراق، لافتا إلى أن إعادة الفحص اليدوي بالتظلمات يشمل مطابقة أوراق الإجابة «البابل شيت»، مع نموذج الإجابة لكل مادة متظلم عليها.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرقم 19368 على الخط الساخن، لتلقي الإستفسارات أو الشكاوى الخاصة بالتظلمات الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021.

خطوات تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021

ترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات التقديم التظلمات علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم كالتالي:-

- تسجيل الدخول علي موقع تظلمات الثانوية العامة 2021.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة البريد الموحد للطالب.

- تسجيل كلمة مرور البريد.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- يختار الطالب المادة التي يريد التظلم بشأنها أو أكثر من مادة.

- الضغط على زر «إرسال الطلب»، ولابد من ظهور رسالة «تم حفظ طلب التظلم».