«التعليم»: اليوم بدء تلقي طلبات التظلمات لإعادة الفحص يدويا

تتلقى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية من اليوم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 لإعادة فحص أوراق الإجابة يدوياً مقابل سداد 300 جنيه للمادة الواحدة، مؤكدة أن التظلمات تتم إلكترونياً وليس ورقياً، مشددة على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بإعادة فحص الأوراق.

تستعرض «الوطن» أهم الأسئلة التي تشغل بال طلاب التظلمات، وتطرح إجابتها.

متى يبدأ تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 لإعادة فحص الأوراق يدوياً؟

أكدت الوزارة بدء تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 لإعادة فحص الأوراق يدوياً اعتباراً من اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري.

متى ينتهي تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة؟

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تتلقي تظلمات الثانوية العامة اعتباراً من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الجاري.

كيف تتم التظلمات؟

أضاف «شوقي» في تصريحات له، أن التظلمات تتم إلكترونياً وليس ورقياً.

ما هو الهدف من إتاحة الفرصة لإعادة فحص الأوراق يدوياً؟

أوضح وزير التربية والتعليم، أن إعادة فحص الأوراق يدوياً لإتاحة الفرصة للطلاب الذين يريدون ذلك وتلبية لرغبة أولياء الأمور.

ما هي مراحل إعادة فحص الأوراق يدوياً؟

قال الدكتور طارق شوقي، أن إعادة فحص أوراق إجابات الثانوية العامة يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، مؤكداً أنه من حق الطالب حضور إعادة الفحص أثناء المراجعة.

ما الذي يتم بعد إرسال طلبات التظلمات؟

أشار وزير التربية والتعليم، إلى إرسال مواعيد لكل طالب للإطلاع على الأوراق، مؤكداً أنه يحق للطالب وولي أمر الاطلاع على ورق الإجابات.

كم تكلفة التظلمات؟

أكد «شوقي»، إن تكلفة تظلم المادة الواحدة 300 جنيه ويتم سدادها من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك.

يذكر بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، أكد أنه تم إضافة درجات رأفة حتى 10% من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وكذلك إضافة درجات رأفة حتى 5% من الدرجة الكاملة للطلاب الذين على حافة النجاح، واستفاد من هذه الدرجات 1480 طالب وطالبة.